إسرائيل تقصف عدة أهداف في إيران بينها محطة التلفزيون وطهران ترد برشقة صاروخية

عواصم-سانا

تواصلت هذه الليلة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وأمريكا من جهة، وإيران من جهة ثانية، وسط تكثيف للضربات الجوية والصاروخية على أهداف مدنية وعسكرية من الجانبين.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إن سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية مكثفة على أهداف في وسط العاصمة الإيرانية طهران بينها مقر محطة التلفزيون، فيما قال الجيش: إن إيران نفذت رشقة صاروخية على عدة مناطق في إسرائيل.

وأضاف الجيش: إنه دمر مركز الإعلام والدعاية التابع للنظام الإيراني، مشيراً كذلك إلى أنه نفذ ضربات جوية على عدد من الأهداف الأخرى، وأنه استخدم مئات الذخائر ضد عشرات منصات إطلاق الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي غرب إيران.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن صافرات الإنذار دوت مساء الإثنين في عدد من المدن والمناطق في إسرائيل لمدة 40 دقيقة متواصلة بسبب الصواريخ الإيرانية.

كما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن أكثر من 1500 عنصر من الحرس الثوري الإيراني قتلوا جراء الهجمات على إيران.

إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني: إنه دمر طائرة مسيرة من طراز هرمس في بوشهر جنوب البلاد، لافتاً إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 مسيرة من طراز هرمس منذ بداية الحرب على إيران.

وأضاف الحرس الثوري: إنه شن الموجة 13 من عملية “الوعد الصادق 4” ضد قاعدة عريفجان بالكويت، كما استهدف تجمعاً في دولة الإمارات يضم أكثر من 160 عنصراً من مشاة البحرية الأمريكية.

وتابع الحرس الثوري: إنه استهدف قاعدة أمريكية في الكويت بـ 10 مسيرات هجومية.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة إيلام غرب إيران، كما أعلن مسؤول أمني بمحافظة أصفهان عن مقتل 47 شخصاً في المحافظة منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، فيما ذكرت قناة الجزيرة أن عدة انفجارت وقعت في طهران.

في هذه الأثناء قالت وزارة الدفاع الإماراتية: إن الدفاعات الجوية تعاملت مع وابل جديد من الصواريخ الباليستية الإيرانية.

كما وقعت عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، في حين قالت وزارة الدفاع القطرية: إن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين قبل وصولهما إلى الأراضي القطرية.

وفي الكويت قال الجيش الكويتي: إنه تعامل مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء الدولة.

وفي السعودية قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع: إن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.

وتواصل أمريكا وإسرائيل هجومهما العسكري على إيران منذ يوم السبت الماضي، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، أن موجة واسعة من الضربات العسكرية ضد إيران ستبدأ قريباً، وقد تمتد هذه العمليات لنحو أربعة أسابيع.