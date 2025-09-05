اليونيسيف: أطفال غزة يواجهون خطر الموت جوعاً وقصفاً وسط التصعيد الإسرائيلي

photo 2025 08 24 14 18 09 اليونيسيف: أطفال غزة يواجهون خطر الموت جوعاً وقصفاً وسط التصعيد الإسرائيلي

جنيف-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” من أن الطفولة في مدينة غزة تواجه خطراً داهماً، وقد لا تبقى على قيد الحياة في ظل استعدادات إسرائيل لاحتلال المدينة.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسيف، تيس إنغرام، في تصريح صحفي نقلته وكالة وفا: “إن العالم يطلق ناقوس الخطر حيال الكارثة الإنسانية التي قد تنجم عن الهجوم العسكري المكثف في غزة، حيث إن ما يقرب من مليون شخص لا يزالون داخل القطاع”.

وأشارت إنغرام إلى أن التصعيد في غزة جرى فعلياً خلال الأيام التسعة الماضية، موضحةً أن سوء التغذية والمجاعة تضعف أجساد الأطفال، بينما النزوح والقصف يهددان حياتهم ومأواهم.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” قد أعلنت في منتصف تموز الماضي عن تشخيص إصابة أكثر من 5800 طفل فلسطيني بسوء التغذية في قطاع غزة خلال شهر حزيران الماضي.

