الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتعزيز حماية مسارات الشحن الدولي في المنطقة

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين استعداده لتعزيز عملياته البحرية في منطقة الشرق الأوسط بهدف حماية مسارات الشحن الدولي، وذلك في أعقاب مشاورات أجراها قادته مع عدد من قادة دول المنطقة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أعربا خلال محادثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من قادة دول المنطقة، عن انفتاح الاتحاد على توسيع نطاق عملياته البحرية لضمان استجابة أفضل للتطورات الراهنة.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس القادة الأوروبيين إلى دعم عملية “أسبيدس” بمزيد من القطع البحرية، معتبراً أن تعزيز هذه المهمة يمثل تجسيداً للتضامن الأوروبي.

يذكر أن عملية أسبيدس هي عملية عسكرية بحرية أطلقها الاتحاد الأوربي في الـ 19 من شباط 2024، تقودها إيطاليا لحماية السفن من الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لقبرص، أن بلاده ستساهم في مهمة “أسبيدس” على المدى الطويل عبر إرسال فرقاطتين إضافيتين لدعم القوة الموجودة حالياً.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقود حالياً مهمتين دفاعيتين في المنطقة هما “أسبيدس” و”أتلانتا”، فيما تمر عبر مضيق هرمز في الخليج العربي نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحراً.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.