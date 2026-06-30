مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس

القدس المحتلة-سانا



قتل فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون مساء اليوم، جراء عدوان جديد شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير، استهدف غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن طواقم الإسعاف في مستشفى الكويت التخصصي الميداني، أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المدنيين عند مفترق النص في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وفي وقت سابق اليوم قتل فلسطينيان، أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة والضفة الغربية.