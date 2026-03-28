مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا ماشيتهم بأراضي الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، كما قطعوا 10 أشجار زيتون معمّرة في قرية سوسيا بالمدينة.

كما أطلق مستوطنون مواشيهم في مزرعة ببلدة اللبن الغربي غرب رام الله وسط الضفة الغربية ما أثار قلقاً لدى الفلسطينيين وخاصة في ظل ما قد تسببه المواشي من أضرار للمحاصيل والأراضي الزراعية.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا 443 اعتداءً في الضفة الغربية خلال شهر من اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي الراهن، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.