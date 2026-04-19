البرازيل والمكسيك وإسبانيا تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة الإنسانية في كوبا

مدريد-سانا

دعت حكومات البرازيل والمكسيك وإسبانيا إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب الكوبي جراء تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وزارة الخارجية الإسبانية عبر موقعها الرسمي بياناً مشتركاً للدول الثلاث أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع المعيشية في كوبا، وحثّت الأطراف المعنية على تجنّب أي خطوات من شأنها تعميق الأزمة أو مخالفة أحكام القانون الدولي.

وشدّد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والمساواة السيادية والتسوية السلمية للنزاعات، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مؤكداً الالتزام الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وجدّدت الدول الثلاث دعوتها إلى إطلاق حوار صادق ومحترم يقوم على أساس القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف إلى إيجاد حلول دائمة تضمن حق الشعب الكوبي في تقرير مصيره، معلنة عزمها تعزيز الاستجابة الإنسانية بشكل منسّق لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة.

وتأتي دعوة البرازيل والمكسيك وإسبانيا في وقت تبحث فيه الحكومة الكوبية عن مسارات للإصلاح الاقتصادي وسط ضغوط سياسية ومعيشية متزايدة أدّت إلى موجات هجرة واسعة وتحديات اجتماعية كبيرة.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري حصاراً نفطياً مشدّداً على كوبا ضمن استراتيجية “الضغط الأقصى”، المترافقة مع تهديدات متواصلة بالسيطرة على الجزيرة بعد اعتبار سياساتها “تهديداً استثنائياً وغير عادي” للأمن القومي الأمريكي، ما فاقم أزمتها الاقتصادية المزمنة في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.