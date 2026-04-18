نائبة في الاتحاد الأوروبي تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وتدعو لإلغاء اتفاق الشراكة معها

بروكسل-سانا

دعت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي مانون أوبري الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت أوبري في تصريحات لوكالة “الأناضول”، اليوم السبت، أن أكثر من مليون مواطن أوروبي وقعوا على مبادرة تحمل اسم “المواطنون الأوروبيون”، والتي جمعت خلال ثلاثة أشهر، للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، معتبرةً أن ذلك يعكس حراكاً مجتمعياً واسعاً داخل أوروبا.

وأضافت: إن هدف الحملة هو الوصول إلى 1.5 مليون توقيع، بما يزيد الضغط السياسي داخل البرلمان الأوروبي، على أن تكون المفوضية الأوروبية ملزمة بالرد خلال ستة أشهر.

وشددت أوبري على أن إسرائيل دمرت القانون الدولي بالكامل، داعيةً إلى إعادة ترسيخ هذا القانون، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قائلة: “ليس لدينا دقيقة واحدة لنخسرها في ظل الوضع المأساوي في غزة والضفة الغربية ولبنان”.

وأكدت أن تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل يشكل أداة ضغط ملموسة، في ظل تزايد مطالب الرأي العام الأوروبي بهذا الاتجاه.

وكان تحالف من أحزاب اليسار في البرلمان الأوروبي قد أطلق في الـ 13 من كانون الثاني الماضي، من العاصمة البلجيكية بروكسل، حملة شعبية واسعة تهدف إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني على المفوضية الأوروبية، لدفعها نحو تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأكدت أوبري في تصريحات سابقة أن ما يجري في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة ولم يتوقف، مشيرةً إلى أن الوضع في القطاع تم تهميشه من قبل المفوضية الأوروبية، ومحذرةً من أن التاريخ لن ينسى من حافظ على علاقات تجارية ودبلوماسية مع إسرائيل.