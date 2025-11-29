4 قتلى و28 مصاباً في غارات وقصف روسي على عدد من المناطق في أوكرانيا

كييف-موسكو-سانا

قتل 4 أشخاص وأصيب 28 آخرون جراء غارات وقصف روسي استهدف عدداً من المناطق الأوكرانية، بينما أفادت وسائل إعلام باندلاع حريق في مصفاة نفط بمقاطعة كراسنودار الروسية، ووقوع أضرار في مناطق عدة نتيجة غارات بالمسيرات الأوكرانية.

قتلى ومصابون في كييف وخيرسون ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك

ووفق وسائل إعلام أوكرانية أفادت الإدارة العسكرية للعاصمة كييف، اليوم، بأن شخصين قتلا، وأصيب 15 آخرون في هجوم روسي مكثف على العاصمة الأوكرانية، كما قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، ألكساندر بروكودين إن شخصين آخرين، قتلا وأصيب ثمانية في هجمات روسية، متهماً القوات الروسية باستهداف بنى تحتية حيوية واجتماعية، إضافة إلى مناطق سكنية في المنطقة، ما أدى إلى تضرر أربعة مبانٍ سكنية وعدد من المنازل والمركبات.

وفي منطقة دونيتسك، أعلن رئيس الإدارة العسكرية فاديم فيلاشكين أن أربعة أشخاص أصيبوا في هجمات روسية على المنطقة، كما أعلن فلاديسلاف هايفانينكو، القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبيتروفسك أن امرأة أصيبت، ووقعت أضرار في البنية التحتية جراء هجمات روسية بطائرات بدون طيار على المنطقة، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 12 طائرة روسية بدون طيار فوق منطقة دنيبروبيتروفسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حريق وأضرار في مناطق روسية

في مقابل ذلك تعرضت عدة مناطق روسية لغارات بمسيرات أوكرانية الليلة الماضية، تسببت إحداها في نشوب حريق بمصفاة نفط في إقليم كراسنودار، بينما وقعت أضرار في روستوف وتاغانروغ.

وقالت السلطات في كراسنودار فجر اليوم إن حريقاً اندلع في مصفاة أفيبسكي للنفط نتيجة هجوم طائرات مسيرة، ما أدى إلى تضرر بعض المعدات التقنية في مباني المصفاة، إلا أن الخزانات لم تتضرر.

وفي مقاطعة روستوف جنوب روسيا ذكرت السلطات أنه تم التصدي لهجوم بطائرات مسيرة في عدة مناطق، مشيرة إلى أن الغارات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية، فيما سجل في مدينة تاغانروغ التي تعرضت لهجوم مكثف، اندلاع حرائق محدودة دون وقوع إصابات.

بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها صباح اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 103 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 11 منطقة روسية خلال الليلة الماضية.

وتستمر المعارك والهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت في شباط عام 2022، فيما تستمر النقاشات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا التي تضمنت بنوداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.