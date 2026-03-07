الرئيس الإندونيسي: قد ننسحب من مجلس السلام إذا لم يكن مفيداً للفلسطينيين

جاكرتا-سانا

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أن بلاده قد تنسحب من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إدارة قطاع غزة، إذا لم يكن إنشاء هذه الهيئة مفيداً للفلسطينيين.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن بيان حكومي إندونيسي قوله: إن الرئيس سوبيانتو أكد لقادة جمعيات إسلامية محلية أن عضوية إندونيسيا في مجلس السلام تهدف إلى تحقيق سلام دائم في غزة، وأن بلاده ستنسحب من المجلس إذا لم يخدم مصالح الفلسطينيين، أو لم يتفق مع المصالح الوطنية الإندونيسية.

يشار إلى أن مجلس العلماء المسلمين في إندونيسيا، دعا في بيان له في وقت سابق الحكومة الإندونيسية لسحب عضويتها من مجلس السلام، معتبراً أنه غير فعال في تحقيق سلام حقيقي في فلسطين.

وكان الرئيس الإندونيسي قد حضر الاجتماع التأسيسي لمجلس السلام في واشنطن الشهر الماضي.