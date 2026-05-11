قصف وتوغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انتهاكاتها في ريف القنيطرة الشمالي، حيث توغلت في بلدة جباتا الخشب، في حين قصفت قوة عسكرية محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في بلدة جباتا الخشب، حيث نصبت حاجزاً على مدخل البلدة وقامت بتوقيف المارة دون تسجيل حالات اعتقال، ما سبب حالة من التوتر في المنطقة.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 10 قذائف هاون محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأحد في قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية، وغيرها من الممارسات الإجرامية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.