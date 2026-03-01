الكويت.. الدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية

الكويت-سانا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان، أن سلاح الدفاع الجوي تصدى، صباح اليوم الأحد، لعدد من الأهداف الجوية المعادية بكفاءة عالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث قوله في بيان: إنه تم رصد تلك الأهداف المعادية، واعتراضها ضمن نطاق العمليات جنوب البلاد في إطار الجاهزية التامة لحماية البلاد، دون تسجيل أي إصابات.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ واجباتها، والتعامل مع أي تطورات محتملة بما يضمن الحفاظ على أمن، واستقرار الكويت.

وكانت هيئة الطيران المدني في الكويت أعلنت أمس أن طائرة مسيّرة اعتدت على مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين، وحدوث أضرار مادية في بعض مرافق المطار.

وشنت إيران اعتداءات بصواريخ باليستية على كل من السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، والأردن، والتي أثارت موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.