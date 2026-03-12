رابطة العالم الإسلامي تُرحّب بإدانة مجلس الأمن الهجمات الإيرانية على دول خليجية والأردن

مكة المكرمة-سانا

رحَّبت رابطةُ العالم الإسلامي باعتماد مجلس الأمن الدولي، قراراً يُدين بأشدِّ العبارات، الاعتداءات الإيرانية الإجرامية على أراضي الدول الخليجية والأردن، مطالبة بالوقف الفوري لها دون قيدٍ أو شرط، ولأي استفزازٍ أو تهديدٍ للدول المجاورة.

وذكرت الرابطة في بيان نشرته اليوم الخميس، أن اعتماد القرار بأغلبية كبيرة، يمثِّل رسالةً واضحة للنظام الإيراني برفض وإدانة انفلاته الإجرامي، وعدوانه المتواصل، بمبرّراته الواهية، على دولٍ مسالمة، وتهديد أمنها وشعوبها، ومحاولاته الخبيثة لنشر الفوضى وتوسيع دائرة الحرب، في تهديدٍ خطرٍ للسّلم والأمن الدوليين.

وأكد البيان على التضامن مع البلدان المتضررة من هذا العدوان، داعياً أعضاء مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية وصون السِّلم والأمن الدوليين، وإلزام إيران بالامتثال التام بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية ذات الصلة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء القرار رقم 2817، الذي قدّمته دول الخليج والأردن، والذي يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم الدولي، وتأتي هذه الإدانة في وقت تواصل فيه إيران تنفيذ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدة دول عربية.