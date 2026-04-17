الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في الحفاظ على سيادتها واستقرارها

الكويت-سانا

رحبت الكويت اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة وقوفها ودعمها لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى حماية أمن البلاد وصون سيادتها على كامل أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس”: “تعرب دولة الكويت عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة”، مثمّنةً الجهود المبذولة من قبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.

وأكد البيان وقوف الكويت إلى جانب لبنان الشقيق في كل ما يتخذه من إجراءات لفرض سلطته وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وكل مساعيه الرامية إلى حفظ أمنه واستقراره، وصون سيادته على كامل أراضيه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مدته 10 أيام، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عند منتصف ليلة اليوم الجمعة.