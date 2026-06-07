الخطوط الأردنية تعلن إلغاء رحلاتها إلى العراق والصباحية منها إلى سوريا ولبنان

عمان-سانا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الأحد إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، بالإضافة إلى رحلاتها الصباحية المجدولة إلى كل من سوريا ولبنان، وذلك بسبب قيود تشغيلية أثرت على حركة الملاحة الجوية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الشركة تأكيدها في بيان أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة تنظيم الطيران المدني، مشيرة إلى أن قراراتها التشغيلية تُتخذ استناداً إلى التقييمات الفنية والأمنية المعتمدة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن التشغيلي.

وقالت الشركة: ” إن باقي رحلاتها المجدولة من العاصمة عمّان تواصل عملياتها كالمعتاد ووفق الجداول المعتمدة، بالتوازي مع استمرار مراقبة المستجدات وتقييم أي تأثيرات محتملة على شبكة رحلاتها”، لافتة إلى أنها ستواصل إطلاع المسافرين على أي تعديلات قد تطرأ على جداول الرحلات فور اعتمادها.

وفي وقت سابق اليوم تعرضت أجواء المملكة الأردنية الهاشمية لاختراق، بعدد من الصواريخ وسقوط شظايا إثر تجدد التصعيد العسكري في المنطقة، وعلى إثر ذلك، قامت مديرية الأمن العام بتفعيل صافرات الإنذار.