القيادة المركزية الأمريكية: نواصل فرض حصار على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الإثنين استمرار فرض حصار على الموانئ في إيران، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الأنشطة التي وصفتها بالمزعزعة للاستقرار.

وذكرت القيادة في منشور لها على منصة إكس، أن قواتها تمكنت من إعادة 38 سفينة إلى الموانئ، في إطار العمليات البحرية الجارية لتعزيز الأمن في الممرات المائية الحيوية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لمراقبة حركة الملاحة والتصدي لأي أنشطة تهدد الاستقرار البحري في المنطقة.

وأعلنت سنتكوم أول أمس السبت، مواصلة عملياتها الرامية لإنفاذ العقوبات المفروضة على قطاع الشحن الإيراني، مشيرة إلى استمرار الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وتشهد الأوضاع في مضيق هرمز توتراً متزايداً في ظل التصعيد الإقليمي والتحركات العسكرية المتبادلة، ما يثير قلقاً واسعاً بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً.