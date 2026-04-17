غوتيريش يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

نيويورك-سانا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، مشيداً بدور الولايات المتحدة الأمريكية في تيسير التوصل إليه.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فقد أكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية، وتخفيف معاناة المدنيين على جانبي الخط الأزرق.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة: “إن الأمين العام يأمل في أن يمهّد وقف إطلاق النار الطريق لإجراء مفاوضات تفضي إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والتوصل إلى حل طويل الأمد للنزاع”.

وحثّ غوتيريش جميع الأطراف على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، واحترام تعهداتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في دعم الجهود الجارية لتحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان في التاسع من آذار الجاري الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، محذّراً من أنها تشكّل خطراً على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ عند منتصف ليلة اليوم الجمعة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مدته 10 أيام.