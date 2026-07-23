البحرين تُدين اعتداء ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر

photo 2026 07 23 14 59 21 1 البحرين تُدين اعتداء ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر

المنامة-سانا

أدانت البحرين بشدة اليوم الخميس، اعتداء ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، أنّ هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، معربةً عن تضامن البحرين الكامل مع السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.

وجددت الوزارة دعوة البحرين للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.

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