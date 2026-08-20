الرئاسة التركية: أكاذيب نتنياهو ضد تركيا وسوريا تعكس عزلته الدولية

أنقرة-سانا



أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، اليوم الخميس، أن أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد تركيا وسوريا تعبّر عن عزلته الدولية وتزايد مخاوفه السياسية، مشدداً على أن أنقرة ستواصل التمسك بسياسة خارجية قائمة على دعم السلام والاستقرار في المنطقة.



وقال دوران لوكالة الأناضول التركية للأنباء: إن تركيا ستبقى إلى جانب الدول التي تعتمد نهجاً سلمياً في المنطقة، وفي مقدمتها سوريا، وستواصل مواجهة الأنشطة التي تهدد الاستقرار الإقليمي.



وأضاف أن التاريخ يبرهن على قدرة تركيا على حماية مصالح شعبها وضمان أمنها، مشيراً إلى أنها تمتلك الخبرة الكافية لعدم الانجرار وراء محاولات التصعيد التي تنتهجها بعض الأطراف.



وأوضح دوران أن تركيا تحظى بتقدير دولي واسع لنهجها الدبلوماسي الساعي إلى تعزيز السلام، مؤكداً أن السياسة الخارجية السلمية لها ستُفشل محاولات تقويض الاستقرار التي يقوم بها أمثال نتنياهو الذين لا يتورعون عن إشعال المنطقة بأسرها من أجل ضمان مستقبلهم السياسي.



وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ندد قبل فترة بالسياسة التوسعية التي ينتهجها نتنياهو، معتبراً أنها تدفع المنطقة نحو الفوضى وعدم الاستقرار والحرب والدمار والإبادة الجماعية.