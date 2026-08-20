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الشيباني يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات ويشيد بدورها في دعم السلام

photo 2026 08 20 16 23 30 الشيباني يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات ويشيد بدورها في دعم السلام

 إسلام آباد-سانا
 
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، اليوم الخميس، في العاصمة إسلام آباد، وذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها الوزير.
 
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
 
وأشاد الوزير خلال اللقاء، بالدور البنّاء الذي تقوم به باكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
 
وكان الشيباني بحث مع نائب رئيس الوزراء وزير ‌‏خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في ‌‏مختلف المجالات، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود ‌‏الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
ووصل الشيباني أمس الأربعاء إلى إسلام آباد، على رأس وفد رفيع ‌‏المستوى، ‌‏في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى ‌‏باكستان منذ 19 عاماً، بما يعكس أهمية ‌‏تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل بين البلدين.‏

photo 2026 08 20 16 23 44 الشيباني يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات ويشيد بدورها في دعم السلام
photo 2026 08 20 16 23 46 الشيباني يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات ويشيد بدورها في دعم السلام
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