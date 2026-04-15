الاحتلال يهدم 13 منشأة سكنية وزراعية في القدس ويشرد عائلات فلسطينية

القدس-سانا

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 13 منشأة سكنية وزراعية في مناطق متفرقة من القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد عدد من العائلات الفلسطينية، في إطار سياسة متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلاً عن محافظة القدس في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال هدم منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان، ما أسفر عن تشريد قاطنيه.

ونفذت آليات الاحتلال 11 عملية هدم في منطقة العيسوية، طالت مساكن ومنشآت تعود لعدد من الفلسطينيين، كما شملت عمليات الهدم مساكن وغرفاً سكنية ومنشآت مختلفة، إضافة إلى مضافة وبئر مياه، ضمن حملة استهدفت عدة مواقع في المنطقة، كما هدمت إسطبلاً للخيول في بلدة الرام شمال القدس.

وتأتي عمليات الهدم في إطار ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية تحت ذريعة البناء دون ترخيص، في ظل قيود مشددة تفرضها على الفلسطينيين في القدس.