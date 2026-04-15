2167 قتيلاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2167 قتيلاً و7061 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن “الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار حتى اليوم ارتفعت إلى 2167 قتيلاً و7061 جريحاً”.

ووفقاً للوكالة: “قُتل اليوم الأربعاء 4 مسعفين جراء استهدافهم بمسيرة في بلدة ميفدون في النبطية، خلال قيامهم بمهمة إغاثة بعد غارة استهدفت البلدة”.

وفي النبطية أيضاً استهدفت غارة بواسطة طائرة مسيّرة سيارة على طريق آبار فخر الدين بين الكفور وكفرجوز كما طالت سلسلة غارات بلدة “دير الزهراني”.

وقتل شخص في غارة استهدفت سيارة في بلدة “أبل السقي- بلاط” إضافة إلى مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة على بلدة “حاروف”، كما أصيب شخص جراء غارة استهدفت بلدة “الشهابية” بالتزامن مع تنفيذ غارتين على بلدة “بيت ياحون” في قضاء “بنت جبيل”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدة “بريقع” لغارة جوية إضافة إلى غارة نفذتها مسيرة على بلدة “عبا” وغارة على “قعقعية الجسر” وطالت غارة أخرى بلدة “النفاخية” في قضاء صور.

وتشهد الأوضاع في لبنان تصعيداً منذ نحو شهر إثر استهداف ميليشيا “حزب الله” مواقع إسرائيلية، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بشنّ غارات يومية ومتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وصعّدت إسرائيل بشكل كبير من هجماتها بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، بحجة أن الاتفاق لا يشمل لبنان موقعة مئات القتلى والجرحى.