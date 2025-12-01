ماكرون في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: لا خطة سلام في أوكرانيا دون حضور الأوروبيين

باريس-سانا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أي خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن أن تُنجز دون حضور الأوروبيين حول طاولة المفاوضات، مجدداً التأكيد في ذات الوقت على أهمية استنفار الجميع من أجل تحقيق السلام الدائم هناك.

وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم في باريس، كما نقلت وكالة فرانس برس: إنه لا توجد خطة مُنجَزَة اليوم بالمعنى الدقيق للكلمة حول السلام في أوكرانيا، وإن الأمور في مرحلة تمهيدية، لافتاً إلى أنه لا يمكن إنجاز مثل هذه الخطة إلا بحضور جميع الأوروبيين حول طاولة المفاوضات.

كما رحب ماكرون بخطة الوساطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا، وذلك عشية لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ومن المقرر أن يصل المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى موسكو اليوم، للقاء الرئيس الروسي ومناقشة خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 28 نقطة رغم تعرضها لانتقادات أوكرانية وأوروبية.

بدوره، رأى زيلينسكي أن إرساء أمن حقيقي يقتضي الحرص على عدم نيل روسيا أي مكافأة عن هذه الحرب، معرباً عن أمله في التباحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قضايا رئيسية وصفها بأنها “صعبة للغاية”، متّصلة بخطة واشنطن.



وكان رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني ورئيس وفد بلاده المفاوض مع الجانب الأمريكي رستم عمروف، تحدث بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين، في ولاية فلوريدا أمس، عن تسجيل تقدم كبير بشأن مسودة الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أنه من الضرورة إجراء تعديلات عليها.