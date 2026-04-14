قطر والسعودية تؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا

بحث وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، والسعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، التطورات في المنطقة، ولاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين أكدا خلال اتصال هاتفي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وأهمية تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام الدائم.

وكانت السعودية وقطر رحبتا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه فجر الأربعاء الماضي بين واشنطن وطهران في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.