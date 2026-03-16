الدفاع الإماراتية تتعامل مع صواريخ بالستية ومسيّرات إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الإثنين أنها تعاملت صباحاً مع اعتداءات بصواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وقالت الوزارة في منشور على منصة “إكس”: إن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت اعتداءات صاروخية، وطائرات مسيّرة مصدرها إيران، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، واعتراض المقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.