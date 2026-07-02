زيلينسكي يطلب من واشنطن ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت بعد هجوم على كييف

كييف-سانا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة منح بلاده ترخيصاً يتيح إنتاج منظومات “باتريوت”، وذلك عقب هجوم استهدف العاصمة كييف وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي، قوله اليوم الخميس في منشور على فيسبوك: إن بلاده “تعوّل كثيراً على قرار من الولايات المتحدة بشأن تراخيص باتريوت وأشكال أخرى من التعاون”، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في الحد من الهجمات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم روسي واسع على كييف أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 86 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها السلطات الأوكرانية.