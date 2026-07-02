زيلينسكي يطلب من واشنطن ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت بعد هجوم على كييف

qna zelensky 19082025 زيلينسكي يطلب من واشنطن ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت بعد هجوم على كييف

كييف-سانا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة منح بلاده ترخيصاً يتيح إنتاج منظومات “باتريوت”، وذلك عقب هجوم استهدف العاصمة كييف وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي، قوله اليوم الخميس في منشور على فيسبوك: إن بلاده “تعوّل كثيراً على قرار من الولايات المتحدة بشأن تراخيص باتريوت وأشكال أخرى من التعاون”، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في الحد من الهجمات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم روسي واسع على كييف أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 86 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها السلطات الأوكرانية.

ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2618 قتيلاً
ارتفاع أسعار النفط بسبب العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة
رئيس وزراء بريطانيا: اليوم يمثل المرحلة الأولى الحاسمة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
الرئيس اللبناني يدين القصف الإسرائيلي للجامعة اللبنانية
قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك