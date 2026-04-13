المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق هرمز

لندن-سانا

أكدت المنظمة البحرية الدولية اليوم الإثنين، أنه لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري.

ونقلت فرانس برس عن الأمين العام للمنظمة ،أرسينيو دومينغيز، قوله خلال مؤتمر صحفي: إنه “بموجب القانون الدولي، لا يحقّ لأي بلد حظر الحقّ في العبور الآمن أو حرّية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية”.

وكانت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي انتهت دون تحقيق أي تقدم، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً نيته فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش اليوم الإثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها، فيما يرفع مجدداً أسعار النفط والطاقة في العالم.