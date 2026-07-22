القوات المسلحة الأردنية تعترض وتُسقط صواريخ ومسيرات إيرانية في أجواء المملكة

عمّان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأربعاء اعتراض وإسقاط عشرة صواريخ ومسيرات إيرانية فور دخولها المجال الجوي للمملكة، مؤكدة التعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ونقلت وكالة بترا عن مصدر عسكري مسؤول أن الدفاعات الجوية اعترضت أربعة صواريخ، بينما سقط صاروخان في منطقتين نائيتين دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وفي بيان منفصل، أكد المصدر أن طائرات سلاح الجو الملكي أسقطت أربع طائرات مسيّرة إيرانية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي توجهت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمنت المناطق وفق الإجراءات الفنية والأمنية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة واصلت مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت أمس تحييد خمس طائرات مسيرة انطلقت من إيران دون وقوع أي إصابات بشرية.