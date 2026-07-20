حريق حراجي شمال مدريد يأتي على 13 ألف هكتار

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية أمس الأحد، أن حريقاً ضخماً اندلع على مسافة حوالي مئة كيلومتر شمال مدريد، وأتى على 13 ألف هكتار من الأراضي الحراجية.

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن هيئة الإطفاء في قشتالة لامانتشا وسط إسبانيا قولها: إن “الحريق الحراجي في بلدة لا مييرلا في منطقة غوادالاخارا أتى على 13 ألف هكتار من الأراضي، وأثّر على أكثر من 700 شخص”، فيما أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز في منشور على منصة إكس، إلى أن نحو 300 من عناصر الإطفاء يعملون حالياً على احتواء النيران بمساعدة مروحيات.

ويضاف هذا الحريق إلى آخر اندلع الأربعاء الماضي بالقرب من سرقسطة في الشمال الشرقي، فيما تستعدّ إسبانيا لموجة حرّ جديدة غداً الثلاثاء مع درجات حرارة قد تتخطّى 45 درجة مئوية في بعض المناطق المعزولة.

وشهدت إسبانيا في تموز الجاري أحد أشد الحرائق في تاريخها في إقليم الأندلس جنوب البلاد، وخلّف 13 قتيلاً والتهم 7 آلاف هكتار.

وأتت حرائق الغابات على نحو 400 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا العام الماضي، وهو أعلى رقم يسجله نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي في البلاد، ومنذ مطلع العام الجاري أتت الحرائق على نحو 82 ألف هكتار.