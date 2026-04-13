الرئيس الإماراتي والملك البحريني يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

المنامة-سانا

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين تناولا خلال اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، إضافةً إلى تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

كما تطرق الطرفان إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في كل من الإمارات والبحرين وعدد من دول المنطقة، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة الدول، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والسلم الإقليميين.

وأعلنت القوات البحرينية في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير 194 صاروخاً، و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.