ارتقاء 16 فلسطينياً في قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 16 فلسطينياً منذ فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفا بكثافة مدينة غزة ومخيم البريج ومركزين لتقديم المساعدات الإنسانية في مخيم النصيرات وسط القطاع ومدينة رفح جنوبه، ما أدى إلى ارتقاء 16 فلسطينياً بينهم 11 من مدينة غزة، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة.

وتسببت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 بارتقاء 64656 فلسطينياً وإصابة 163503 آخرين فضلاً عن مجاعة ودمار هائل في المنازل والبنى التحتية.