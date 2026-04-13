المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في هرمز أولوية قصوى

بروكسل-سانا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الإثنين، أن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية قصوى.

ونقلت وكالة رويترز عن فون دير لاين قولها: “إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يتسبب بضرر بالغ، واستعادة حرية الملاحة فيه تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا”.

وتأتي تصريحات فون دير لاين عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز بسرعة، موضحاً أمس الأحد أن استمرار إغلاق المضيق رغم إعلان إيران نيتها فتحه “تسبب بالقلق والاضطراب والألم لعدد كبير من الدول حول العالم”.

