المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 14 من أيار 2026

دمشق:

1- محاضرة بعنوان: “العلاج النفس حركي”، تلقيها الاختصاصية ياسمين محمد عبد السلام الشلق، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلج “ماوكلي” والمترجم “الطفل الزعيم”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – أمسية قصصية بعنوان: “على ضفاف السرد والحكاية”، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

4 – ندوة علمية وثقافية بعنوان “تخطيط مسارات السياحة الثقافية في غوطة دمشق الشرقية”، للأستاذة الدكتورة نسرين علي السلامة، في مقر الجمعية الجغرافية السورية بساحة الميسات، الساعة الـ 5 مساءً.

5 -عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

ندوة بعنوان :”مفاتيح النجاح، القلق الامتحاني”، يقدمها الأستاذان رنا الدويش ومحمد شنور، في المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 4:30 عصراً.

حمص:

1- محاضرة بعنوان :”التصنيف عند العرب: أهميته – حكمه – دوافعه – أشكاله – طرقه – أنواعه – آدابه”، يلقيها الأستاذ أنس تدمري، في جامعة حمص بكلية الآداب والعلوم الإنسانية قاعة السيمنار، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

2 – أصبوحة شعرية متنوعة، يلقيها الشاعر: محمود عطو، في المركز الثقافي بتلكلخ، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان :”مفهوم الشباب للقيم المجتمعية”، تلقيها الأستاذة خالدة نادر، في النافذة الثقافية بالحواش، الساعة الـ 11 صباحاً.

حماة:

ستاند أب كوميدي بعنوان “ستيريا”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 6 مساءً.

إدلب:

محاضرة بعنوان :”مختلفون لكننا مميزون”، نحو دمج أسر ذوي الإعاقات الذهنية والجسدية في المجتمع، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 1 ظهراً.

طرطوس:

1 – لقاء توعوي بالتعاون مع مكتب البيئة في صافيتا، بعنوان: “فرز النفايات المنزلية”، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – العرض الموسيقي التراثي :”شارع الهرم بلس”، تقدمه فرقة “مشروع محطة”، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان :”الهوية القيمية في زمن العولمة”، تقدمها الدكتورة ضحى فتاحي، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – مناقشة كتاب :”أنا وأخواتها للدكتور سلمان العودة”، في المركز الثقافي باعزاز، الساعة الـ 1ظهراً.

2 – عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.