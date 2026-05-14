المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 14 من أيار 2026

المفكرة الثقافية 2 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 14 من أيار 2026

دمشق:

1- محاضرة بعنوان: “العلاج النفس حركي”، تلقيها الاختصاصية ياسمين محمد عبد السلام الشلق، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلج “ماوكلي” والمترجم “الطفل الزعيم”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – أمسية قصصية بعنوان: “على ضفاف السرد والحكاية”، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

4 – ندوة علمية وثقافية بعنوان “تخطيط مسارات السياحة الثقافية في غوطة دمشق الشرقية”، للأستاذة الدكتورة نسرين علي السلامة، في مقر الجمعية الجغرافية السورية بساحة الميسات، الساعة الـ 5 مساءً.

5 -عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

ندوة بعنوان :”مفاتيح النجاح، القلق الامتحاني”، يقدمها الأستاذان رنا الدويش ومحمد شنور، في المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 4:30 عصراً.

حمص:

1- محاضرة بعنوان :”التصنيف عند العرب:  أهميته – حكمه – دوافعه – أشكاله – طرقه – أنواعه – آدابه”، يلقيها الأستاذ أنس تدمري، في جامعة حمص بكلية الآداب والعلوم الإنسانية قاعة السيمنار، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

2 – أصبوحة شعرية متنوعة، يلقيها الشاعر: محمود عطو، في المركز الثقافي بتلكلخ، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان :”مفهوم الشباب للقيم المجتمعية”،  تلقيها الأستاذة خالدة نادر، في النافذة الثقافية بالحواش، الساعة الـ 11 صباحاً.

حماة:

ستاند أب كوميدي بعنوان “ستيريا”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 6 مساءً.

إدلب:

محاضرة بعنوان :”مختلفون لكننا مميزون”، نحو دمج أسر ذوي الإعاقات الذهنية والجسدية في المجتمع، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 1 ظهراً.

طرطوس:

1 – لقاء توعوي بالتعاون مع مكتب البيئة في صافيتا، بعنوان: “فرز النفايات المنزلية”، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – العرض الموسيقي التراثي :”شارع الهرم بلس”، تقدمه فرقة “مشروع محطة”، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان :”الهوية القيمية في زمن العولمة”،  تقدمها الدكتورة ضحى فتاحي، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – مناقشة كتاب :”أنا وأخواتها للدكتور سلمان العودة”، في المركز الثقافي باعزاز، الساعة الـ 1ظهراً.

2 – عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

وزير الأشغال العامة يبحث مع السفير الباكستاني التعاون في البناء وإعادة الإعمار في سوريا
أهالي الجبين بريف حماة يعودون تدريجياً وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية
“الوحي ينبوع العلوم”.. محاضرة في معرض دمشق للكتاب تؤكد مركزية القرآن والسنة في بناء المعرفة
الباحث حازم جوهر يوقّع كتابه الجديد “كل الدروب توصل إلى حلب” في معرض دمشق الدولي
صيانة البرمجيات ضمن ورشة تفاعلية للشباب بحمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك