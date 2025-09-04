79 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 79 فلسطينياً بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، من بينهم 16 شهيداً من منتظري المساعدات.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر طبية فلسطينية قولها: إن 25 شهيداً نقلوا إلى مستشفى الشفاء، و6 شهداء إلى عيادة الشيخ رضوان، و7 شهداء إلى المستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، و5 شهداء إلى مستشفى حمد للتأهيل، وشهيد إلى مستشفى العودة، و12 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى، و23 شهيداً إلى مستشفى ناصر.

وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء 63746 فلسطينياً، وإصابة 161245، ومجاعة واسعة في القطاع، جراء منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إليه، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات.