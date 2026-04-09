ترامب يحذّر طهران من فرض رسوم على عبور السفن لمضيق هرمز

واشنطن-سانا

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز.

وذكرت رويترز أن الرئيس الأمريكي قال في منشور على منصة “تروث سوشال” لا ينبغي ⁠لإيران فرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز.

وأضاف ترامب: “من الأفضل ⁠ألا يفعلوا ذلك، وإن ⁠كانوا يفعلون، فعليهم ⁠التوقف فوراً”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء الماضي تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران مدة أسبوعين، شرط أن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، وأن تضمن أمن الملاحة فيه، مؤكداً قرب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.