إصابة شاب فلسطيني واعتقال 4 آخرين جراء اعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني واعتقل أربعة آخرون مساء اليوم الأحد، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب فلسطيني، بالقرب من جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بينهم سيدة من داخل المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت شاب شرق مدينة طوباس بالضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم، اقتحامات عدة تخللها إطلاق نار، استهدفت مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة سبعة فلسطينيين بينهم طفل، واعتقال آخرين.