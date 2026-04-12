إصابة شاب فلسطيني واعتقال 4 آخرين جراء اعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية

جرح الأمة إصابة شاب فلسطيني واعتقال 4 آخرين جراء اعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية
أرشيفية-وفا

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني واعتقل أربعة آخرون مساء اليوم الأحد، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب فلسطيني، بالقرب من جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بينهم سيدة من داخل المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت شاب شرق مدينة طوباس بالضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم، اقتحامات عدة تخللها إطلاق نار، استهدفت مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة سبعة فلسطينيين بينهم طفل، واعتقال آخرين.

مجتبى خامنئي يؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز كأداة ضغط
رابطة العالم الإسلامي تُرحّب بإدانة مجلس الأمن الهجمات الإيرانية على دول خليجية والأردن
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغربية
إصابة ستة فلسطينيين في اعتداءين لمستوطنين بالضفة الغربية
80 منظمة دولية تطالب بوقف التجارة مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي
