أمريكا: أصدرنا أوامر لـ 33 سفينة بتغيير مسارها منذ بدء الحصار البحري على إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الخميس، أنها أصدرت أوامر لـ 33 سفينة بالعودة أو تغيير مسارها في إطار الحصار المفروض على إيران.

وفي منشور على منصة “إكس”، أكدت سنتكوم أنها “أعادت توجيه مسار 33 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران”، مؤكدةً أن “غالبية هذه السفن كانت ناقلات نفط”.

ووفقاً لـ “سنتكوم”، فإن معظم السفن التزمت بالتوجيهات الصادرة عن الجيش الأمريكي.

وكان “البنتاغون” أعلن في وقت سابق اليوم، إنزال قوات أمريكية على ناقلة ماجستيك إكس الخاضعة للعقوبات التي كانت ترفع علم غويانا في المحيط الهندي والتي كانت تنقل نفطاً إيرانياً، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال ثلاثة أيام.