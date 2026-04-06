أمير قطر ورئيس الوزراء الإسباني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن مباحثات الجانبين تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية ولا سيما استمرار الاعتداءات الإيرانية على قطر، وتداعياتها على أمن الملاحة البحرية في المنطقة، وتطورات الأوضاع في لبنان وأهمية خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار فيه.

كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهته جدد رئيس الوزراء الإسباني تأكيد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب قطر إزاء ما تتعرض له من اعتداءات.

يشار إلى أن أمير دولة قطر بحث خلال الأيام الماضية الأوضاع الإقليمية والدولية، مع عدد من القادة والمسؤولين في المنطقة والعالم، في ظل استمرار تعرض عدد من دول المنطقة، من بينها قطر، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ 28 من شباط الماضي، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.