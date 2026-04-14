خلال الـ24 ساعة الماضية… اعتداءات واسعة للمستوطنين على الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

نفذت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اعتداءات واسعة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينيين اثنين أصيبا جراء تعرضهما للضرب المبرح من قبل مستوطنين، في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

كما اقتحم أكثر من 100 مستوطن أحياء بلدة كفل حارس في مدينة سلفيت، واعتدوا على منازل الفلسطينيين ومركباتهم، ما أدى إلى أضرار مادية.

وداهم مستوطنون قرية الخان الأحمر شرق القدس، واعتدوا على الأهالي وخربوا ممتلكاتهم.

وتواجه القرية والتجمعات البدوية المحيطة بها استهدافاً ممنهجاً واعتداءات متكررة من المستوطنين، في إطار محاولات الاحتلال لتهجير الأهالي قسرياً من أراضيهم لتنفيذ المخططات الاستيطانية التوسعية في المنطقة.

وفي الخليل، استولى مستوطنون على كهف ومنزل في خربة الفخيت بمنطقة مسافر يطا جنوب المدينة، وقاموا بإدخال قطعان من الماشية والإبل إلى أراضي الفلسطينيين في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد لدفعهم إلى الرحيل القسري.