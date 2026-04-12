تركيا: التصريحات الإسرائيلية ضد الرئيس أردوغان تعكس استياءهم من كشف الحقائق

أنقرة-سانا

أكدت وزارة الخارجية التركية أن استهداف مسؤولين إسرائيليين للرئيس رجب طيب أردوغان، بادعاءات كاذبة ومتغطرسة، هو نتيجة استيائهم من الحقائق التي تعبر عنها تركيا في كل المحافل.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة قولها في بيان لها اليوم الأحد: “إن سجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات معروفاً للعالم أجمع”، مبيناً أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، فضلاً عن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو يسعى من خلال تصعيده الحالي إلى تقويض محادثات السلام، ومواصلة سياساته التوسعية في المنطقة، في محاولة للهروب من الملاحقة القضائية التي قد تفضي به إلى السجن.

وشددت الخارجية في بيانها على أن تركيا ستواصل وقوفها إلى جانب المدنيين الأبرياء، والاستمرار في مساعيها الرامية لمحاسبة نتنياهو على الجرائم التي ارتكبها بحق الإنسانية.

وكان نتنياهو نشر في وقت سابق تدوينة تهجم فيها على الرئيس أردوغان، بعد إعداد النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 35 مشتبهاً بهم إسرائيليين على خلفية هجوم الجيش الإسرائيلي على “أسطول الصمود العالمي” أثناء توجهه لكسر الحصار عن قطاع غزة في مطلع تشرين الأول الماضي.