ارتفاع مناولة البضائع في موانئ العقبة الأردنية 12 بالمئة خلال النصف الأول من العام

عمان-سانا

ارتفعت كمية البضائع المناولة (نقل وتعبئة وتخزين البضائع)، في منظومة موانئ العقبة الأردنية إلى 13.3 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ11.83 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 12 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الأحد، عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة قولها في تقرير إحصائي: إن ميناء العقبة متعدد الأغراض سجل أعلى معدلات النمو، إذ ارتفعت كمية البضائع المناولة فيه بنسبة 61 بالمئة لتصل إلى 3.58 ملايين طن، مدفوعة بزيادة مناولة الحبوب والبضائع المختلفة وبضائع الدحرجة والمواشي.

وأضاف التقرير: إن مناولة البضائع عبر ميناء النفط ارتفعت بنسبة 53 بالمئة لتتجاوز 2.2 مليون طن، فيما سجل ميناء الغاز النفطي المسال نمواً بنسبة 11 بالمئة ليصل حجم المناولة إلى 337.3 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن ميناء حاويات العقبة تداول 472.681 ألف وحدة مكافئة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع عدد المسافرين عبر محطة الركاب البحرية بنسبة 1 بالمئة، وعبر مطار الملك حسين الدولي بنسبة 4 بالمئة.

يشار إلى أن ميناء العقبة، يعد الشريان الحيوي والمنفذ البحري الوحيد للأردن على العالم، حيث يتعامل مع حوالي 80% من صادرات المملكة و65% من وارداتها، مما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ونقطة محورية لحركة التجارة والترانزيت الدولية.