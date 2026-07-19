الإمارات: حوالي تريليوني درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال ستة أشهر

أبو ظبي-سانا

أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الأحد، أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووصف الزيودي هذا الإنجاز وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، “بأنه محطة تاريخية في مسيرة الاقتصاد الوطني”، مؤكداً أن ذلك يعكس الثقة العالمية المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الدولية.

وأوضح الزيودي أن الصادرات غير النفطية سجلت مستوى تاريخياً بلغ 452.8 مليار درهم، بزيادة 23.9 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع مساهمتها إلى 23.4 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.



وقال الزيودي: إن النتائج الحالية تؤكد تقدم الإمارات نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، مع إمكانية تجاوزها قبل الموعد المحدد، بفضل استمرار معدلات النمو الحالية.

وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت من أبرز محركات النمو التجاري، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 304 مليارات درهم، فيما بلغت الصادرات غير النفطية إلى تلك الأسواق 66.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام.

وشدد الوزير على أن تنوع الشركاء والأسواق يعزز مرونة الاقتصاد الإماراتي، مؤكداً استمرار العمل على توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية، ودعم الصادرات الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

وكان المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات أعلن أيار الماضي، أن ‏الاقتصاد الإماراتي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 6.2 خلال عام 2025، مقارنةً ‏بالعام الذي سبقه، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.9 تريليون درهم ‌‏(517.3 مليار دولار).‏