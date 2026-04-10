رئيس الوزراء الباكستاني: محادثات أمريكا وإيران فرصة حاسمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

إسلام آباد-سانا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر عقدها يوم غد السبت في العاصمة إسلام آباد، تمثل فرصة حاسمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط منذ ‌أسابيع.

ونقلت وسائل إعلام عن شريف قوله في خطاب وجهه إلى الأمة اليوم الجمعة: “إن مسؤولين من كلا البلدين سيصلون إلى إسلام آباد للمشاركة في هذه المفاوضات الرامية لإرساء السلام، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها باكستان في هذا الإطار”.

يشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس سيعقد محادثات مع مسؤولين إيرانيين في باكستان غداً السبت، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مدة أسبوعين في المنطقة.