الأردن يدين محاولة إيران استهداف أراضي تركيا وأذربيجان ويؤكد تضامنه الكامل

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات محاولة إيران استهداف أراضي تركيا وأذربيجان.

وأكّدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، رفض الأردن واستنكاره هذه الهجمات التي تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين، وتصعيداً خطيراً يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وشددت الوزارة على تضامن الأردن المطلق مع تركيا وأذربيجان، ووقوفه معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما.

وكانت أذربيجان أعلنت أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار ناختشيفان، وبنية تحتية مدنية أخرى، فيما أعلنت تركيا أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو، والمتمركزة في شرق المتوسط أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.