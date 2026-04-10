كوبر تؤكد ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الدولية

لندن-سانا

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم الجمعة، ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، دون قيود أو رسوم جمركية.

وقالت كوبر في تصريح نشرته الخارجية البريطانية على منصة إكس: “إن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي ألحق أضراراً بالاقتصاد في مختلف أنحاء العالم، وتسبب في ارتفاع الأسعار”، مشددة على أن حرية الملاحة الدولية مبدأ ثابت ويجب أن تظل الممرات المائية مفتوحة وحرة.

وكانت كوبر أكدت أمس الخميس، أهمية استعادة حرية الملاحة، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتحريك الاقتصاد العالمي مرة أخرى، وقالت: “لا يمكن لأي دولة إغلاق هذه الطرق، لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون البحار”.

