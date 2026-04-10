تركيا وأذربيجان توقعان اتفاقاً لنقل الخبرات في الصناعات الدفاعية

أنقرة-سانا

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال الصناعات الدفاعية بينها وبين أذربيجان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، “خلوق غورغون” قوله في بيان على منصة “إن سوسيال” التركية: إن النهج الشامل الذي تطبقه تركيا في مجال الصناعات الدفاعية يحظى باهتمام متزايد من الدول الصديقة والشقيقة، التي لم تعد تسعى فقط للحصول على التكنولوجيا، بل وأيضاً إلى تبني منظومة العمل المتكاملة التي تمكن من تطويرها.

وبيّن غورغون في هذا الإطار، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الصناعات الدفاعية التركية ووزارة الصناعات الدفاعية في أذربيجان، تهدف إلى تطوير القدرات الاستراتيجية والتحول في منظومة القطاع الدفاعي.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل مجالات متعددة، من بينها نماذج الحوكمة في الصناعات الدفاعية، وإدارة التوريد والعقود، وأنشطة البحث والتطوير، والتطوير الإنتاجي، وعمليات اكتساب التكنولوجيا، إضافة إلى بناء منظومة التصنيع والتصدير، وتنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة.

وأكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية، أن هذه الخطوة تمثل تعميقاً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعكس القيمة التي يتمتع بها النموذج التركي في الصناعات الدفاعية على المستوى العالمي.

يشار إلى أن العلاقات الدفاعية بين أذربيجان وتركيا تُعد تحالفاً استراتيجياً عميقاً، وتم تعزيزه بإعلان شوشا 2021، الذي وسَّع بموجبه البلدان تعاونهما العسكري، وجعلا تحالفهما “أداة ردع” ضد التدخلات الخارجية.