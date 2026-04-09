مقتل فلسطيني واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قُتل شاب فلسطيني واعتقل آخرون اليوم الخميس، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تياسير شرق طوباس، وأطلقت الرصاص باتجاه شاب، ما أدى إلى إصابته، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من الوصول إليه، ما أدى إلى مقتله، فيما احتجزت أفراد الطاقم، واستولت على هواتفهم المحمولة وبطاقاتهم الشخصية، ومنعتهم من استلام الجثمان قرب إحدى البؤر الاستيطانية، كما اعتقلت 8 شبان من القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيةً في المنطقة الشرقية بنابلس، وفلسطينيين اثنين في مخيم الجلزون في رام الله، وثالثاً على أحد حواجزها شمال المدينة.

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقدسياً على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، ما أدى لتشريده مع زوجته وطفله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية.