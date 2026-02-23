مصرع 15 شخصاً جراء تحطم مروحية عسكرية في البيرو

ليما-سانا

لقي 15 شخصاً مصرعهم، جراء تحطّم مروحية عسكرية في منطقة أريكويبا جنوب البيرو.

ونقلت “فرانس برس” عن القوات الجوية قولها في بيان: إن دوريات القوات الخاصة والشرطة تمكّنت بعد تكثيف عمليات البحث من تحديد موقع المروحية من طراز “إم آي-17” التي فُقِد الاتصال اللاسلكي بها.

وذكر البيان أن “فرق الإنقاذ أكدت مقتل أفراد الطاقم الأربعة، إضافة إلى الركاب الأحد عشر الذين كانوا في المروحية”.

واختفت المروحية بعد ظهر أمس الأحد، بعد إقلاعها من مدينة بيسكو في إقليم إيكا باتجاه تشالا في إقليم أريكويبا، على بُعد نحو 1100 كيلومتر جنوب ليما.

