إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم الإثنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه ثلاثة فلسطينيين قرب مفترق الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، دمرت زوارق الاحتلال الحربية مركب صيد لفلسطينيين في البحر جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي، وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية استهدف مناطق شمالي مدينة رفح وشرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي، حيث بلغ عدد القتلى من الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار 614، فيما بلغ عدد المصابين 1643، مع انتشال 726 جثماناً، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.