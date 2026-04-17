عون: هدف التفاوض مع إسرائيل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن هدف لبنان من التفاوض مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي الجنوب المحتلة، واستعادة الأسرى، والبت في الخلافات الحاصلة بين الجانبين على عدد من النقاط الحدودية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله خلال استقباله وفداً من نواب بيروت اليوم: إن “المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية، والمسؤولية الوطنية يجب أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة” موضحاً أنّ مقاربة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تتطلب وحدة في المواقف الوطنية، وتضامناً سياسياً جامعاً مع الدولة، بحيث لا تضعف قدرة الفريق اللبناني على تحقيق ما هدفت إليه المفاوضات.

وأكد عون أن “الجيش اللبناني سوف يلعب دوراً أساسياً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، لجهة الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، وإنهاء المظاهر المسلحة وطمأنة الجنوبيين بعد عودتهم إلى قراهم وبلداتهم، بأن لا قوى مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية”.

وشدد الرئيس عون على أن “اللبنانيين الذين تحملوا الكثير في السنوات الماضية، هم اليوم أمام واقع جديد توافر له الدعم العربي والدولي، وهذه الفرصة لا يجوز أن نضيعها لأنها قد لا تتكرر”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام، في حين رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالإعلان، معتبراً أنه يشكّل مطلباً لبنانياً محورياً.