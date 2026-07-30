الأردن يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينتين في دمياط المصرية

عمان-سانا

أدان الأردن اليوم الخميس، الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينتين داخل ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية وأدى لاندلاع حريق فيهما.

وأكّدت وزارة الخارجية في بيان على منصة إكس تضامن الأردن مع مصر ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري أفادت أمس الأربعاء بأن طائرة مسيّرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على ساحل البحر المتوسط، بينما أعلنت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ اندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مع استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، إلى جانب هجمات ميليشيا “الحوثي” التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية وسلاسل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.